ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве вылечились от коронавируса ещё 5576 человек

10:14
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

После болезни врачи рекомендуют дыхательную гимнастику

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 576 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 447 111.
Врач дал советы тем, кто лечит коронавирус дома

Всем, кто переболел коронавирусом, врачи рекомендуют делать йоговскую дыхательную гимнастику. При этом программу реабилитации для каждого человека надо разрабатывать индивидуально, учитывая его состояние и хронические заболевания. Врачи выяснили, что после болезни страдает нервная система, наблюдаются скачки давления, температуры, пульса и нарушения гормонального статуса.

По данным на 28 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 2 246 633 пациентам, умерли с начала пандемии 39 068 человек. В Москве больных зарегистрировано 592 415, в мире более 61 миллиона человек заразись коронавирусом, умерло более 1,4 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.