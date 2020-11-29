В Москве вылечились от коронавируса ещё 5576 человек

После болезни врачи рекомендуют дыхательную гимнастику

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 576 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 447 111.

Всем, кто переболел коронавирусом, врачи рекомендуют делать йоговскую дыхательную гимнастику. При этом программу реабилитации для каждого человека надо разрабатывать индивидуально, учитывая его состояние и хронические заболевания. Врачи выяснили, что после болезни страдает нервная система, наблюдаются скачки давления, температуры, пульса и нарушения гормонального статуса.

По данным на 28 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 2 246 633 пациентам, умерли с начала пандемии 39 068 человек. В Москве больных зарегистрировано 592 415, в мире более 61 миллиона человек заразись коронавирусом, умерло более 1,4 миллиона человек.

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