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За сутки в России выявлено 26683 случая заражения коронавирусом

10:35
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

Общее число больных превышает 2 миллиона

За сутки в России зафиксировано 26 683 случая заражения коронавирусом, это на 417 заражённых меньше, чем днём ранее. Всего с февраля 2020 года выявлено 2 269 316 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 6 798  больных, всего в столице  599 213 инфицированных. 
Врач дал совет переболевшим коронавирусом

Самое большое число больных в России зафиксировано 27 ноября – 27 543 человека, в Москве максимум был зарегистрирован также в эту пятницу - 7 918 человек.

Известно, что больше половины больных коронавирусом лечат болезнь амбулаторно. Таким больным врачи рекомендуют пить много воды и чаще лежать на животе. Заведующая отделениями инфекционной клинической больницы №2 города Москвы Мария Мясникова посоветовала больным COVID-19 соблюдать все рекомендации лечащего врача и вовремя принимать назначенные им лекарства.

Также полезно заниматься дыхательной гимнастикой, но такие занятия лучше дозировать. При лечении на дому не стоит подвергать организм серьёзным физическим нагрузкам.

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