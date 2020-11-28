ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Строительство "Северного потока-2" возобновляется после долгого перерыва

19:55
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Подробности сообщила немецкая радиостанция

После почти годового перерыва в декабре должно возобновиться строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG.
Германия не собирается отказываться от "Северного потока-2"

Управление водных путей и судоходства в Штральзунде призвало капитанов судов соблюдать особую осторожность при движении на участке Балтийского моря в связи с началом 5 декабря там строительных работ. Как отмечает радиостанция, именно в этом районе заканчиваются две ветки газопровода.

На прошлой неделе в Германии заявили, что не собираются отказываться от совместного с Россией проекта и подтвердили политическую поддержку "Северному потоку-2".

Год назад США ввели санкции против европейских компаний, участвующих в прокладке трубы. Из-за этого строительство газопровода из России в Европу пришлось остановить. По плану его планировалось открыть в конце 2019 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Северный поток
Северный поток
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.