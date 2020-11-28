Строительство "Северного потока-2" возобновляется после долгого перерыва

Подробности сообщила немецкая радиостанция

После почти годового перерыва в декабре должно возобновиться строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG.

Управление водных путей и судоходства в Штральзунде призвало капитанов судов соблюдать особую осторожность при движении на участке Балтийского моря в связи с началом 5 декабря там строительных работ. Как отмечает радиостанция, именно в этом районе заканчиваются две ветки газопровода.

На прошлой неделе в Германии заявили, что не собираются отказываться от совместного с Россией проекта и подтвердили политическую поддержку "Северному потоку-2".

Год назад США ввели санкции против европейских компаний, участвующих в прокладке трубы. Из-за этого строительство газопровода из России в Европу пришлось остановить. По плану его планировалось открыть в конце 2019 года.

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