Самый большой парк развлечений в Москве могут закрыть из-за коронавируса

Там выявлены нарушения санитарных норм

Парк развлечений "Остров мечты" могут закрыть на 90 суток или оштрафовать за нарушения санитарных норм, сообщил АГН "Москва" главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

Во время инспекции в парке были выявлены следующие нарушения: часть посетителей находилась на территории развлекательного центра без масок, отсутствовало необходимое оборудования для очистки воздуха. Пока парк продолжает работать, процедура временного запрета деятельности в его отношении не применялась.

Ранее сегодня, 28 ноября Роспотребнадзор закрыл в Москве магазин торговой сети "М.Видео". В магазине был выявлен очаг заболевания коронавирусом. Также там не соблюдались правила социального дистанцирования и отсутствовала необходимая специальная разметка.

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