Экс-президент РАН Владимир Фортов умер от коронавируса

Ему было 74 года

Утром в воскресенье, 29 ноября умер экс-глава Российской академии наук Владимир Фортов. Причина смерти – коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАН. Академику было 74 года.

Основной специальностью Фортова была физика. Академию наук он возглавлял с 2013 по 2017 годы.

В 90-е годы работал в правительстве, был министром науки и технологий, главой Госкомитета по науке и технологиям.

Владимир Фортов - лауреат Госпремий СССР и России, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

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