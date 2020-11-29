Как коронавирус украл у европейцев Рождество

Отменяются праздничные мероприятия

Дополнительные места в больницах разворачивают по всей стране. Не прекращаются и рейды по контролю ограничительных мер. Во всём мире - уже более 62 миллионов заболевших. В Европе готовятся встречать Рождество в условиях пандемии.

Кажется, люди осознали опасность вируса, предпочитают от него защищаться. Но пока не все. В магазинах, салонах красоты сотрудники Роспотребнадзора находят нарушения. Рейды проводят регулярно. И не только в торговых центрах, метро, но и в кинотеатрах, и музеях. Там сейчас запрещено проведение массовых экскурсий. Всё для того, чтобы цифры заболеваемости в стране не росли быстрыми темпами. Здравоохранение успевает подготовиться. Больницы разворачивают дополнительные койки. В Стерлитамаке завершается строительство клинико-диагностического инфекционного центра, сообщает "ТВ Центр".

На помощь гражданским врачам приходят военные медики. А ещё студенты. Это тоже ценные кадры. Они помогают медсестрам и работают в колл-центрах.

Новый вирус за год российские медики хорошо изучили. Сейчас важно только держать руку на пульсе и вовремя реагировать. Так делали в Бурятии и вот жёсткие ограничения там собираются отменять. С 1 декабря вновь откроют кафе-рестораны, кинотеатры, магазины и торговые центры. А ученики вернутся за парты. Но только в школы, где количество учащихся меньше 1000 человек.

Впрочем, во многих других странах о смягчениях пока и не думают. Число заражений в мире превысило 62 миллиона. Лидерами по заболеваемости остаются США, Индия и Бразилия. Там и силы, и средства на исходе. Волонтёры, которые на пожертвования помогали нуждающимся в это непростое время, теперь сами просят о помощи. Средств не хватает ни на защитные костюмы, ни на препараты для дезинфекции.

А вот несколько стран Евросоюза в преддверии Рождества решили всё же сделать небольшие послабления. В Бельгии карантин хоть и продлили до 15 января, но с 1 декабря разрешили открыться магазинам. При условии соблюдения строгих правил. А во Франции семейный праздник пока под вопросом. Президент Макрон пообещал заменить ограничительные меры ночным комендантским часом с середины декабря в случае снижения количества заражений менее пяти тысяч в сутки.

О том, что коронавирус украл у европейцев Рождество, твердят и в Лондоне. Там запретили массовые собрания, пабы закрываются в 10 вечера. Но в центре британской столицы - акции протеста. И один из участников - Санта-Клаус, призывающий власти опомниться. Однако, несмотря на статус, нарушителя ограничительных мер отправили под арест.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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