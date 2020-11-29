Десятки пострадавших: беспорядки в Париже и война с полицией

Французы недовольны новым законом о безопасности

Пожар протестов поглотил улицы Франции. Многотысячные марши против скандального закона о безопасности прошли в 70 городах Пятой республики. Мирно выразить отношение к происходящему не получилось. В ожесточенных драках пострадали десятки человек.

Новости с улиц Парижа похожи на сводки с фронта. 37 раненых стражей порядка, десятки задержанных, костры и баррикады. Митинг против законопроекта о глобальной безопасности начался днём мирным шествием. А закончился ночью настоящей войной с полицией.

Протесты не утихают со вторника, когда Национальное собрание приняло в первом чтении документ, внесённый президентом Макроном. Но нынешние выступления стали самыми масштабными. Париж, Бордо, Лион, Страсбург, Лилль, Руан, Марсель, Монпелье – в 70 городах французы вышли сказать своё "нет". 130 тысяч по данным МВД, и полмиллиона по подсчётам организаторов. Среди которых – профсоюзы журналистов. По их мнению, новый закон не только расширяет полномочия полиции, но и значительно ограничит права граждан и представителей СМИ. Сотрудников правоохранительных органов будет запрещено снимать и фотографировать. За нарушение – год тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.

"Опустите оружие, и мы опустим камеры!" – под таким лозунгом журналисты начинали свой марш. Но вот уже горит здание Банка Франции и десятки автомобилей, от Площади Республики до площади Бастилии возводятся баррикады. Революционный дух снова витает над Парижем, сообщает "ТВ Центр".

Недовольство законопроектом совпало с нападением полицейских на темнокожего, который шёл по улице без маски. Увидев полицейских, попытался скрыться. Был пойман и жестоко избит. Видеозапись произошедшего с камеры наблюдения набрала миллионы просмотров. Припомнили властям и зачистку в понедельник палаточного лагеря мигрантов. Молодёжь крушит витрины магазинов, забрасывает полицию камнями и петардами. И выдвигает политические требования – отставку главы МВД Жеральда Дарманена. Утихомирить собравшихся удаётся лишь через 19 часов при помощи резиновых дубинок, водомётов, слезоточивого газа.

Президент Макрон протесты осуждает. А между парламентом и правительством, по данным французской прессы, назревает раскол. Законодатели настаивают на пересмотре законопроекта. И уже вызвали для объяснений в понедельник министра Дарманена. Разговор обещает быть трудным.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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