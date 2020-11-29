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В Химках 100 человек эвакуированы из двух горящих пятиэтажек

11:16
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

Пожар начался в четыре утра

Неспокойная ночь выдалась в Химках. Несколько часов подмосковные спасатели боролись с огнём в двух жилых пятиэтажках. Пламя охватило кровлю и, лишь благодаря оперативности пожарных, не дошло до квартир.
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Громкий стук в двери и сильный запах гари. Проснувшись посреди ночи, жители двух пятиэтажек в подмосковных Химках выбегали на улицу, кто в чём. Крыши обоих домов охватило огнём, сообщает "ТВ Центр".

Сообщение о возгорании на улицах Первомайской и Маяковского пришло на пульт пожарно-спасательной части около четырёх утра. Вероятно, очевидцы предупредили о пожаре и жителей верхних этажей, благодаря чему жертв удалось избежать.

Всего спасателям пришлось эвакуировать 100 человек. На тушение пожара направили около 30 единиц техники и несколько десятков спасателей.  Эвакуированных жителей временно разместили в соседней школе. Выяснить причины пожара теперь предстоит следователям. По предварительным данным, к возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнем.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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