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Первые кадры с затопленного ливнями итальянского острова Сардиния

11:20
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

Есть погибшие и пропавшие без вести

На итальянском острове Сардиния три человека стали жертвами мощного наводнения. Есть пропавшие без вести. Местные СМИ сообщают, один из погибших находился внутри автомобиля, когда его накрыл грязевой поток.
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Сильные ливни с ветром обрушились на регион в пятницу, 27 ноября и продолжаются до сих пор. Из-за шторма в некоторых городах отключилось электричество и пропала мобильная связь, а многочисленные оползни перекрыли дороги.

На острове идут поисково-спасательные работы. В ликвидации последствий стихии участвуют сотрудники полиции и экстренных служб, а также добровольцы, сообщает "ТВ Центр".

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