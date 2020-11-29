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В России стартовала акция "Безопасный лёд"

13:15
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

Спасатели предупреждают горе-рыбаков

В российских регионах стартовала акция "Безопасный лёд". Сотрудники полиции и МЧС следят за тем, чтобы люди не выходили на незамёрзшие участки водоёмов. Но порою рейды превращаются в спасательные операции. Из года в год уберегать от беды приходится и детей, и взрослых, но рискующих своей жизнью не становиться меньше, сообщает "ТВ Центр".
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Операция по спасению дворняги на Сахалине закончилась благополучно. Собака не сразу смогла подняться на обмороженные лапы, но главное - все живы. А в Нижнем Тагиле дети как будто нарочно испытывают лёд на прочность, а вместе с ним и судьбу.

Увещевания старших, которые тщетно пытаются отвести ребят от воды, не помогают.  Впрочем, порой и до взрослых бывает нелегко докричаться. Тем не менее каждый год сотрудники полиции проводят рейды по самым "рыбным" местам.

Одним предупреждением отделаться удаётся не всегда. Штраф за выход на лёд там, где это запрещено, до 1000 рублей. И хорошо если только штраф. Для некоторых рыбалка заканчивается, так и не успев начаться.

На Сахалине в надежде наловить корюшки на озеро вышли десятки человек. Один из рыбаков с трудом выбирается из полыньи. Остальные, судя по реакции, уверены: спасение утопающих - дело рук известно кого.  Как это сделать правильно, сотрудники МЧС рассказывают в своих роликах.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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