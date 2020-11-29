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Российских пенсионеров обяжут вернуть незаконно полученные деньги

11:51
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

Граждан проверят на дополнительные доходы

Российских пенсионеров проверят на наличие дополнительных доходов. Это делается с целью наведения порядка в сфере законности получения пенсий и выплат. Как сказала в интервью "Прайм" доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, эта мера положительно отразится на состоянии пенсионной системы.
Пенсионеров решили ограничить в онлайн-переводах

Процедура будет проходить при участии Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда России и органов соцзащиты. Проверки коснутся всех пенсионеров, в том числе, тех, кто получает повышенные пенсии в северных регионах или проживают в других странах.

"У нас пенсионная система, её правила и порядок выплат не всегда логична и понятна для граждан и возникает ситуация, что кто-то много раз обращается в пенсионный фонд для восстановления справедливости, а кто-то получает лишние деньги, может умышленно, а может, и не зная об этом", - отметила эксперт.

Те пенсионеры, которые незаконно получили дополнительные деньги, будут обязаны вернуть их в Пенсионный фонд.

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