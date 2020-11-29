Карпович кормит Прилучного в больнице едой из дорогих ресторанов

У дверей палаты дежурят телохранители

Попавший с серьёзными травмами лица в больницу Павел Прилучный лечится как настоящий олигарх. Известно, что актёру уже сделали операцию и его жизни ничего не угрожает.

За главным мажором страны ухаживает его новая пассия – актриса Мирослава Карпович, к которой он не так давно ушёл от Агаты Муцениеце.

Издание "Стар Хит" пишет, что Павел лежит в палате за 15 тысяч рублей в сутки, а у дверей постоянно дежурит охрана. Карпович ходит к своему возлюбленному каждый день и кормит его едой из дорогих ресторанов.

Утверждается, что Прилучный попал в больницу после драки с неким бизнесменом. Якобы Павел даже написал на обидчика заявление в полицию. Официальных комментариев от актёра нет, есть только шуточное объяснение, которое он разместил в соцсетях.

"Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с телевидения. Эта версия гораздо интереснее правды, так что пока предлагаю остановиться на ней", - написал Прилучный.

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