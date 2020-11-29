ВОЗ заявила о рекордном суточном росте заболеваемости COVID-19 в мире

За день заболели более 700 тысяч человек

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось на рекордные 747 тысяч. В последние месяцы прирост новых случаев составляет по четыре миллиона в неделю.

По данным ВОЗ, общее число заболевших с начала пандемии приближается к 62 миллионам. По данным американского Университета Хопкинса, инфицированных уже больше 62 миллионов.

Число летальных исходов в мире приблизилось к 1,44 миллиона, что более чем на 13 тысяч больше показателя предыдущего дня и является новым антирекордом роста смертности.

Более 54% поступивших за минувшие сутки сообщений о случаях заражения приходятся на Северную и Южную Америку, там заболели 405 тысяч человек. В Европе за сутки заразились 236 тысяч, в Юго-Восточной Азии 53 тысячи человек.

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