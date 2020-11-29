Он отмечается в последнее воскресенье ноября

Сергей Собянин поздравил москвичек с Днём матери, который в этом году отмечается 29 ноября.

"Сегодня День матери - самого главного человека в жизни. От всей души желаю, чтобы вы, дорогие мамы, чувствовали любовь, благодарность и заботу близких. Здоровья вам, счастья, семейного тепла и благополучия!", - написал мэр Москвы на своей странице "ВКонтакте".

Собянин напомнил, что в столице многое делается для поддержки матерей. Это и социальная помощь, и скидки на детские вещи, и поддержка в сложных жизненных ситуациях, и консультации психологов.

"И, конечно, мы продолжаем строить садики, школы, поликлиники, спортобъекты, чтобы маленьким москвичам было комфортно в своём городе. Спасибо вам, мамы, за доброе сердце, наполненное любовью к детям и внукам. С праздником!", - заключил мэр.

В России День матери впервые отметили 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов. В новейшей истории праздник День матери был учреждён в 1998 году. Он отмечается в последнее воскресенье ноября.

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