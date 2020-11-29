Коррупция или заслуги перед британской короной: как россиянин стал бароном Сибирским

Бизнесмен Лебедев получил высокое звание

На этой неделе стало известно, что бизнесмен Евгений Лебедев, родившийся в Москве, но много лет живущий в Лондоне, стал пэром, то есть членом верхней палаты британского парламента с титулом барон Хэмптонский и Сибирский.

Соответствующий документ подписала английская королева Елизавета II. Граждан России никогда ранее не удостаивали такой части. Так за какие заслуги Лебедеву присвоили титул и почему он всё-таки барон Сибирский?

Биографию бизнесмена и его лондонские связи изучила Ольга Стрельцова (смотрите видео).

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