Пять человек отравились газом в квартире под Оренбургом

На месте работают следователи

В посёлке Светлый Оренбургской области в квартире жилого дома обнаружены пять тел. По предварительным данным, люди отравились бытовым газом, сообщает местное управление СКР.

Инцидент произошёл в трёхэтажном доме по улице Советской. Отравившиеся – жители Оренбурга в возрасте от 26 до 50 лет.

Они делали в квартире ремонт и там же жили. На телах нет следов насилия и повреждений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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