"Да пребудет с ним сила всегда": умер исполнитель роли Дарта Вейдера

Дэвиду Проузу было 85 лет
В возрасте 85 лет ушёл из жизни британский актёр Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной версии "Звёздных войн" Джорджа Лукаса.
Как пишет британская Mirror, последние несколько месяцев Проуз тяжело болел и покинул этот мир в кругу родных и близких. "Да пребудет с ним сила всегда", - написал в соцсетях его агент Томас Боуингтон.
На съёмках культовой картины Проуз произносил диалоги своего персонажа, но позже Лукас решил заменить его голос. Режиссёр считал, что Дарт Вейдер должен обладать тёмным, глубоким и гремящим голосом, в то время как у Проуза был совсем не устрашающий западный акцент, за который на съёмочной площадке его прозвали Дарт Фермер.
"Да пребудет с тобой сила", - ставшая крылатой фраза, которую говорили разные персонажи в фильме "Звёздные войны".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"