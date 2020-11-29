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"Да пребудет с ним сила всегда": умер исполнитель роли Дарта Вейдера

15:43
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

Дэвиду Проузу было 85 лет

В возрасте 85 лет ушёл из жизни британский актёр Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной версии "Звёздных войн" Джорджа Лукаса.
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Как пишет британская Mirror, последние несколько месяцев Проуз тяжело болел и покинул этот мир в кругу родных и близких. "Да пребудет с ним сила всегда", - написал в соцсетях его агент Томас Боуингтон.

На съёмках культовой картины Проуз произносил диалоги своего персонажа, но позже Лукас решил заменить его голос. Режиссёр считал, что Дарт Вейдер должен обладать тёмным, глубоким и гремящим голосом, в то время как у Проуза был совсем не устрашающий западный акцент, за который на съёмочной площадке его прозвали Дарт Фермер.

"Да пребудет с тобой сила", - ставшая крылатой фраза, которую говорили разные персонажи в фильме "Звёздные войны".

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