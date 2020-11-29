Наташа Королёва сделала из себя копию Тарзана

Одно лицо - утверждают фанаты

Наташа Королёва решила кардинально изменить свой имидж. Теперь причёска певицы один в один совпадает со стилем её мужа. Видимо, любовь к Тарзану не иссякла даже после громкого скандала с изменой.

Королёва разместила у себя в Instagram видео из салона красоты. Там она решилась на смелый эксперимент с собственной внешностью. Артистка нарастила волосы: теперь у нее волнистые локоны ниже талии. Тёмный цвет Королёва сменила на светлый.

"Афролоконы! Психанула!" – объявила Наташа, но подписчики решили, что светлые кудряшки ей к лицу. Кто-то даже пошутил, что певица сняла наконец скальп с Тарзана.

Наташа, ты с этими кудрявыми волосами похожа на своего мужа. Теперь с Тарзаном одно лицо. Наташа, вы под Тарзана косите? Муж и жена с годами становятся похожими друг на друга.

Не так давно звёздную тусовку сотряс скандал. Супруг Королёвой признался, что провёл ночь с двумя девушками, пока его законной жены не было дома. Наташа вышла из этой истории достойно – она ничего не комментировала, решив сохранить семью.

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