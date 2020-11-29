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Виктор Рыбин раскрыл подробности смерти музыканта из "Дюны"

18:51
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

Андрею Апухтину было 58 лет

Виктор Рыбин сообщил некоторые подробности ухода из жизни своего друга и участника группы "Дюна"  - клавишника Андрея Апухтина. 58-летний музыкант умер 27 ноября.
В Москве умер участник музыкальной группы "Дюна"

Рыбин рассказал, что Апухтин умер на улице во время прогулки, ему стало плохо с сердцем. До этого у него уже были проблемы со здоровьем. Они появились во время пандемии – музыкант переживал отмену концертов и находился в депрессии.

"Часть группы "Дюна" ушла из жизни. И восполнить мы её уже не сможем никак, ничем, к сожалению. Нас вообще братьями называли, что мы похожи с ним немножко. Мы одного месяца и года рождения, августовские", - приводит слова Рыбина "Говорит Москва".

Андрей Апухтин – участник группы "Дюна" с 1991 года. Он сделал аранжировки нескольких десятков песен музыкального коллектива.

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