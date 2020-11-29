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В России стартовала акция "Географический диктант"

16:51
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

Она проходит в шестой раз

В России стартовал "Географический диктант". В этом году акция проходит в шестой раз. Она проводится Российским географическим обществом ежегодно с целью популяризации знаний об окружающем мире.
Большой этнографический диктант пройдет в онлайн-формате

Активное участие в акции приняли российские военные, диктант писали 150 тысяч из них. Это, в частности, военнослужащие Северного флота. Главной площадкой там стал атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". Свои знания также проверили военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

На этот раз диктант будут писать почти на шести с половиной тысячах площадок в России, а также в 111 зарубежных государствах. За пределами нашей страны больше всего участников в этом году на Украине, в Казахстане и Китае, сообщает "ТВ Центр".

Из-за пандемии большинство площадок в России и за рубежом будут работать дистанционно. Проверить свои знания по географии можно будет до 6 декабря. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу писал диктант в московской штаб-квартире РГО. Он отметил, что благодаря этой акции все больше жителей зарубежных государств интересуются историей России.

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