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Россия ответила на провокационное заявление министра обороны ФРГ

17:07
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

Оценку словам главы Минобороны Германии дал Сергей Шойгу

Сергей Шойгу сравнил главу Минобороны Германии со школьницей младших классов. Так глава российского военного ведомства отреагировал на недавнее провокационное заявление своей коллеги из ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в адрес России.
В Москве сравнили главу Минобороны Германии со школьницей

"Это больше похоже на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причём ученицы, у которой мама или папа - директор школы. Она может себе всё позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой", - сказал Шойгу.

25 ноября Крамп-Карренбауэр предложила вести диалог с Москвой с позиции силы. Обращаясь к министрам, она призвала их поддерживать оборонные расходы на высоком уровне, чтобы Европа могла вести достойно переговоры с Россией о разоружении.

В своём выступлении министр признала, что Россия успешно модернизировала свою армию и теперь располагает новыми видами вооружений, сообщает "РИА Новости".

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