ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чиновникам досталось от Путина за снятые на морозе шапки

18:20
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

Президент попросил их не морозить уши

Владимир Путин отчитал чиновников за то, что они сняли шапки в 20-градусной мороз. Это произошло во время очередной видеоконференции с участием президента 26 ноября. Кадры, которые публикует портал "Вести.ру", не вошли в основную трансляцию.
Пилот Путина рассказал об экстремальном полёте и неприятном разговоре с президентом

Участники телемоста по ситуации в Усолье-Сибирском поспешили снять головные уборы, как только Владимир Путин вышел на связь. Мэр города Усолье-Сибирское решил вопрос кардинально – он выбросил свою шапку из кадра.

Путин, увидев происходящее, попросил чиновников одеться, отметив, что шапки они снимают зря. "Наденьте шапки, холодно – уши замёрзнут. Серьёзно, оденьтесь. Ну что вы. Заболеете ещё, не хватало", – сказал президент.

Во время видеоконференции обсуждались экологические проблемы, которые накапливались в Усолье-Сибирском ещё с 1930-х годов. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с предприятия "Усольехимпром", оно не работает уже пять лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Участники совещания в режиме видеоконференции о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области.
Участники совещания в режиме видеоконференции о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области.
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.