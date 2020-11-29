Чиновникам досталось от Путина за снятые на морозе шапки

Президент попросил их не морозить уши

Владимир Путин отчитал чиновников за то, что они сняли шапки в 20-градусной мороз. Это произошло во время очередной видеоконференции с участием президента 26 ноября. Кадры, которые публикует портал "Вести.ру", не вошли в основную трансляцию.

Участники телемоста по ситуации в Усолье-Сибирском поспешили снять головные уборы, как только Владимир Путин вышел на связь. Мэр города Усолье-Сибирское решил вопрос кардинально – он выбросил свою шапку из кадра.

Путин, увидев происходящее, попросил чиновников одеться, отметив, что шапки они снимают зря. "Наденьте шапки, холодно – уши замёрзнут. Серьёзно, оденьтесь. Ну что вы. Заболеете ещё, не хватало", – сказал президент.

Во время видеоконференции обсуждались экологические проблемы, которые накапливались в Усолье-Сибирском ещё с 1930-х годов. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с предприятия "Усольехимпром", оно не работает уже пять лет.

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