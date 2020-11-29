Проверок не будет: в Госдуме успокоили пенсионеров

С заявлением выступила фракция "Единая Россия"

В Госдуме оперативно отреагировали на появившиеся сообщения о дополнительных проверках пенсионеров на наличие скрытых доходов. Никаких проверок в 2021 году не будет, сообщил РИА Новости замглавы думской фракции "Единой России" Андрей Исаев.

"В нашей фракции такая информация вызвала удивление и обеспокоенность. Мы запросили сегодня на эту тему министерство труда и пенсионный фонд. И нас заверили, что никаких массовых проверок пенсионеров не планировалось и не планируется", - успокоил пенсионеров Исаев.

Ранее сегодня, 29 ноября в интервью изданию "Прайм" доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что российских пенсионеров хотят проверить на наличие дополнительных доходов. Это, по словам доцента, будет сделано с целью наведения порядка в сфере законности получения пенсий и других социальных выплат.

Кроме того, как утверждала Иванова-Швец, те пенсионеры, которые незаконно получили дополнительные деньги, будут обязаны вернуть их в Пенсионный фонд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"