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В смерти Диего Марадоны обвинили его личного врача

19:39
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

В его доме проходит обыск

Личного врача Диего Марадоны обвинили в его смерти. Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному, сообщает телеканал Todo Noticias.
Лечившую Марадону медсестру заподозрили в халатности

Действия врача поставили под сомнение дочери футболиста. После этого прокуратура начала официальное расследование. Суд выдал разрешение на проведение обыска в доме Луке.

Ранее подозрения о том, что Марадоне вовремя не была оказана медицинская помощь, высказывал его адвокат Матиас Морла.

Прославленный футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Официальная причина смерти - острая сердечная недостаточность, которая привела к отёку легких.

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