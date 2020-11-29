Трамп не исключил участия ФБР и Минюста в фальсификации выборов

Президент не готов уступить место Джо Байдену

Дональд Трамп не собирается сдаваться и освобождать свой кабинет без боя. Президент США допустил причастность ФБР и Министерства юстиции к фальсификациям на выборах 3 ноября.

"Тотальное мошенничество. Я не знаю, как ФБР и Министерство юстиции, не знаю, может быть, они вовлечены. Как людям это сошло с рук?" – задал риторический вопрос Трамп в интервью Fox News.

По его словам, весь мир смотрит, и никто не может поверить случившемуся. Глава Белого дома в очередной раз заявил о том, что выборы были сфальсифицированы.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. С тех пор до конца не подсчитаны все голоса избирателей. Это связано с тем, что в этому году большинство американцев голосовало по почте. Процедура голосования в стране предусматривает, что окончательное решение принимают выборщики, но это должно произойти в середине декабря.

Тем не менее, соперник Трампа на выборах - Джо Байден – уже сделал заявление о победе и представил свою команду. Администрация Дональда Трампа дала зелёный свет для процедуры передачи власти, но сам президент пока не готов признать поражение. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

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