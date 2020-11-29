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Президент Армении предложил сменить правительство Пашиняна

19:57
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

Также необходимо изменить Конституцию, считает Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости смены правительства Пашиняна и формирования нового кабинета министров. "В любой стране, где произошла такая большая трагедия, есть решение - правительство, которое привело к этому, должно уйти", – сказал президент на встрече с представителями армянской общины во время частного визита в Россию.
Пашинян сообщил об отставке главы МИД Армении

При этом Саркисян не исключил, что Никол Пашинян может снова вернуться в кресло главы правительства. "Есть цивилизованный путь - досрочные выборы, временное правительство национального единства", - цитирует президента ТАСС.

По его мнению, до новых выборов в стране нужно провести референдум по изменению Конституции. В главном документе страны, считает Саркисян, должны быть сбалансированы полномочия ветвей власти. В частности, необходимо закрепить возможность проведения выборов президента не в парламенте, как сейчас, а на всенародном голосовании.

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