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У Байдена обнаружили два перелома после падения

08:24
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Он упал во время прогулки с собакой

У Джо Байдена врачи обнаружили переломы двух костей стопы. Ранее стало известно, что вероятный президент США упал во время прогулки со своей собакой Мейджором, после чего политику потребовалась медицинская помощь.
Трамп рассказал, при каком условии впустит Байдена в Белый дом

"Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей", - рассказали репортеры.

Из-за травмы Байдену какое-то время придется ходить в специальном ботинке, передает РИА Новости.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. На сегодняшний день большинство голосов принадлежит бывшему сенатору Джо Байдену. Предшественник Байдена и представитель Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в мошенничестве в ходе голосования и заявил о намерении оспорить результаты выборов.

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