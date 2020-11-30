У Байдена обнаружили два перелома после падения

Он упал во время прогулки с собакой

У Джо Байдена врачи обнаружили переломы двух костей стопы. Ранее стало известно, что вероятный президент США упал во время прогулки со своей собакой Мейджором, после чего политику потребовалась медицинская помощь.

"Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей", - рассказали репортеры.

Из-за травмы Байдену какое-то время придется ходить в специальном ботинке, передает РИА Новости.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. На сегодняшний день большинство голосов принадлежит бывшему сенатору Джо Байдену. Предшественник Байдена и представитель Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в мошенничестве в ходе голосования и заявил о намерении оспорить результаты выборов.

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