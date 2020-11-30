В России изменится теоретическая часть экзамена на права

Это необходимо для снижения аварийности на дорогах

Госавтоинспекция хочет внести корректировки в теоретическую часть экзамена на водительские права.

Она будет переработана с учетом статистики аварийности на дорогах, сообщил РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

"Мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий", - подчеркнул он.

При пересмотре билетов будет использоваться аналитическая система, которая формируется на основе данных о различных ДТП.

Ранее стало известно, что с апреля 2021 года в России начнут действовать новые правила сдачи экзамена на права. Теперь инспекторы будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.

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