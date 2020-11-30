Последствия жары в Австралии и наводнения на Сардинии сняли на видео

Природные катаклизмы происходят сейчас по всему миру

В Австралии изнывают от жары. Там столбики термометров поднимаются до плюс 45 градусов. На итальянской Сардинии наводнение, три человека стали жертвами стихии. Ещё несколько числятся в списках пропавших без вести. На улицах населенных пунктов - потоки грязи. Часть провинции осталась без электричества.

За считанные минуты улицы небольшого итальянского городка Битти на Сардинии превратились в полноводные реки. Виной всему проливные дожди. Вода сметала все на своем пути, затоплены подвалы и первые этажи домов. Автомобили покрыты слоем грязи и мусора, которые принес с собой поток. Спасателям пришлось эвакуировать около двухсот местных жителей. Протяжный вой сирены оповещает: находиться в некоторых районах города сейчас опасно для жизни.

Жертвами стихии уже стали три человека. Наводнение привело к оползням, в результате которых погибли 55-летний фермер и 90-летний пенсионер. Тело еще одной жертвы спасатели сейчас ищут. Пропавшими без вести остаются несколько человек. На Сардинии хорошо помнят наводнение 2013 года, тогда погибших было 19.

Сейчас река Чедрино тоже вышла из берегов. В Битти обрушился мост. Часть провинции из-за сильного ветра осталась без электричества и связи.

"Я с осторожностью слежу за сводками прогноза погоды на Сардинии. К сожалению, у нас уже есть погибшие и пропавшие без вести. Я выражаю соболезнования их семьям. Сейчас мы стараемся координировать работу всех экстренных служб", - сообщил глава регионального совета Сардинии Мишель Паис.

Помогают и горожане. Вот так с лопатами и другим подручным инвентарем расчищают дороги и буквально откапывают двери своих домов. Делать то же самое, только от вулканического пепла, по всей видимости, придется жителям индонезийского острова Ломблен, когда вернутся в свои дома. А пока люди в панике бегут от зрелища страшной красоты. Вулкан Левотоло спал 8 лет, а в минувшие выходные выбросил в небо столб пепла и дыма. Его высота достигала пяти километров. Индонезийские власти предусмотрительно закрыли воздушное пространство над островом и местный аэропорт.

В Австралии другая природная напасть - жара до плюс 45 градусов. Такого не было 60 лет. Леса от прошлогодних пожаров оправиться не успели, а специалисты уже фиксируют новые очаги возгорания.

"Люди, к сожалению, считают, что после прошлого сезона нам не грозят лесные пожары. Реальность такова, что 90% территории штата пока не затронуты этим бедствием. Это означает, что 90% Нового Южного Уэльса потенциально подвержены риску возникновения лесных пожаров, которые мы наблюдали в минувшем году", - говорит глава полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвид Эллиот.

Жаркой погоде рады разве что отдыхающие на побережье: пляжи переполнены. Да и как иначе, ведь уже 1 декабря в Южном полушарии начнется лето.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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