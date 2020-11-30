ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обледеневший мост на остров Русский останется закрытым

08:21
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Сроки открытия не называются

Паром между островом Русский и Владивостоком перевез более тысячи автомобилей. Движение по мосту, который соединяет остров с материком, по-прежнему закрыто. Там альпинисты очищают опоры сооружения от ледяной корки, передает "ТВ Центр". Когда мост откроют - пока неизвестно.

Между тем, спасатели круглосуточно устраняют последствия "ледяного шторма". Сотрудники МЧС расчищают дороги, проезды и дворы от упавших веток деревьев. Активную помощь специалисты ведомства оказывают социально значимым учреждениям. Во Владивостоке и Артеме работают семь полевых кухонь. Спасатели кормят жителей горячей кашей и чаем, раздают бутилированную воду, газовые баллоны и плиты. В специально установленных отапливаемых палатках можно согреться и зарядить средства связи. В Артёме в трех пунктах временного размещения находятся 36 человек, в том числе 15 детей. Все обеспечены предметами первой необходимости, трехразовым питанием и теплой одеждой.

Всего к ликвидации последствий  чрезвычайной ситуации привлечены почти две с половиной тысячи человек и более  800 единиц техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Обледеневший мост на остров Русский
Обледеневший мост на остров Русский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.