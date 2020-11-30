Обледеневший мост на остров Русский останется закрытым

Сроки открытия не называются

Паром между островом Русский и Владивостоком перевез более тысячи автомобилей. Движение по мосту, который соединяет остров с материком, по-прежнему закрыто. Там альпинисты очищают опоры сооружения от ледяной корки, передает "ТВ Центр". Когда мост откроют - пока неизвестно.

Между тем, спасатели круглосуточно устраняют последствия "ледяного шторма". Сотрудники МЧС расчищают дороги, проезды и дворы от упавших веток деревьев. Активную помощь специалисты ведомства оказывают социально значимым учреждениям. Во Владивостоке и Артеме работают семь полевых кухонь. Спасатели кормят жителей горячей кашей и чаем, раздают бутилированную воду, газовые баллоны и плиты. В специально установленных отапливаемых палатках можно согреться и зарядить средства связи. В Артёме в трех пунктах временного размещения находятся 36 человек, в том числе 15 детей. Все обеспечены предметами первой необходимости, трехразовым питанием и теплой одеждой.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены почти две с половиной тысячи человек и более 800 единиц техники.

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