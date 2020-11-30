Установлены причины нарушения памяти из-за коронавируса

Виноват не только стресс

Осенью в России увеличилось число людей, которые жалуются на нарушение памяти и снижение концентрации после коронавирусной инфекции.

Невролог, главный врач реабилитационного центра "Доверие" Александр Комаров сказал, что причиной подобных осложнений может быть перенесенный стресс из-за болезни. "Это вызывает давление, увеличивает риск проблем с сосудами, может привести к декомпенсации хронических ишемий либо к острой ишемии. Второй момент - само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции", - цитирует его РБК.

Патологии нервной системы также могут возникать из-за нарушения работы легких. Во время болезни они не могут полноценно питать кору головного мозга кислородом, отметил Александр Комаров.

Профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко сказал, что неврологические расстройства часто возникают при тяжелом инфекционном заболевании. По его словам, почти все люди, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с депрессией в той или иной форме. Дело в том, что инфекция может повреждать нервные волокна и даже вызывать токсический отек головного мозга.

Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов посоветовал переболевшим COVID-19 избегать стресса, а также принимать витаминные и минеральные комплексы, богатые витаминами группы В, магнием и цинком. Это благотворно сказывается на работе нервной системы.

По последним данным, свыше 63 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, более 1,4 миллиона скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"