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Россиянам напомнили о правилах сдачи теста на коронавирус

08:30
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

В ряде случаев пациент может получить ложноотрицательный результат анализа

Вероятность выявления коронавируса при сдаче ПЦР-теста может снизиться после приема еды, воды и алкоголя. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре.

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На результат теста также может повлиять использование лекарств для местного применения (капли, спреи) и очищающих средств для полости рта.

В надзорном ведомстве объяснили, что вода смывает с поверхности миндалин и задней стенки глотки инфицированные клетки, а взятие мазка сразу после приема пищи может дать ложноотрицательный результат анализа, так как в пробирку попадет недостаточное количество инфицированных клеток.

От алкоголя необходимо отказаться за два дня до сдачи теста. "В составе дезинфицирующего средства должно быть не менее 60-80% этилового спирта. Хотя в состав спиртных напитков (обычно) входит меньше этанола, чем необходимо для дезинфекции, но после приема алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке также может снизиться", - отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Накануне оперштаб сообщил, что в России за сутки выявлено 26 тысяч 683 случая заболевания новой инфекцией. Выздоровели 21 тысяча 987 пациентов. 459 человек скончались.

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