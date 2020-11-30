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Шеф-повар Ивлев рассказал подробности развода с женой

08:54
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

46-летний кулинар изменил супруге с 28-летней девушкой

Шеф-Повар Константин Ивлев рассказал о разводе с женой, отношениях с детьми и о своей новой женщине Валерии. Телеведущий считает, что ему удалось сохранить хорошие отношения с сыном и дочерью.

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Ивлев заявил, что его супруга поступила неправильно, решив рассказать о семейной ситуации репортерам. "Женщины по-разному реагируют на развод, правду знаем только я, жена и моя женщина Лера. Мне по барабану, что там и где пишут. Мы с Лерой, как взрослые и воспитанные люди, это не комментируем", - сказал он.

Шеф-повар подчеркнул, что отношения с женой ухудшались на протяжении долгих лет, поэтому дети оказались "подкованы" и готовы к разводу родителей, передает Собеседник.

"Дети знали ситуацию внутри семьи, они были подкованы, поэтому при разводе не принимали ничью сторону, при этом меня не отвергли. Лера им очень импонирует, они общаются и с ней в том числе", - отметил ведущий.

Весной этого года супруга шеф-повара Мария Ивлева заявила, что поймала мужа на измене. Константин и Мария прожили в браке 23 года, у них двое детей.

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