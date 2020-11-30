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WSJ: украинцы помогали разрабатывать санкции против "Северного потока-2"

08:58
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Новые санкции станут "последним гвоздем в крышку гроба"

В формировании санкций против газопровода "Северный поток-2" участвовали украинские лоббисты. Это выяснила американская газета Wall Street Journal.
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Речь идет о работнике компании "Нафтогаз" Вадиме Гламаздине и сотруднике Совета национальной безопасности и обороны Украины Александре Харченко. Они, по мнению СМИ, не менее четырех лет "закулисно работали в Вашингтоне".

Гламаздин и Харченко искали "уязвимое место" в "Северном потоке - 2". В частности, они выяснили, что в России нет судов, которые могли бы прокладывать трубы необходимого диаметра на требуемой глубине. В итоге из-за угрозы санкций США швейцарская компания Allseas прекратила работы по газопроводу. По словам Гламаздина, новые санкции станут "последним гвоздем в крышку гроба проекта".

"Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза и других законодателей, скептически настроенных в отношении России, дало возможность подготовить санкции, которые остановили работу над "Северным потоком-2" год назад примерно в 100 километрах от конечной точки. Теперь украинцы чувствуют, что находятся на грани успеха", - пишет газета (цитата по "Интерфаксу"). 

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данный момент его строительство практически завершено. Конкретных сроков запуска пока нет.

Большинство стран ЕС поддерживают строительство "Северного потока-2". Против него выступают Украина, которая может потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия, Литва и США.

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