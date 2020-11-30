Россияне стали чаще отказываться от бумажных денег

Эта тенденция усилилась из-за коронавируса

Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин сообщил, что 39% россиян полностью перешли на безналичные расчеты. По его словам, это на 5% больше, чем до пандемии коронавируса.

"Стабильно растет доля полностью безналичных клиентов - которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные", - цитирует Ведяхина РИА Новости.

Он заявил, что Россия входит в число лидеров по скорости роста безналичных платежей.

В сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина предположила, что к концу года доля безналичных платежей в России превысит 70%. Вклад пандемии в количество безналичных платежей составил около 3%, подсчитали в ЦБ.

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