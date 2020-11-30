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Россияне стали чаще отказываться от бумажных денег

08:52
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Эта тенденция усилилась из-за коронавируса

Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин сообщил, что 39% россиян полностью перешли на безналичные расчеты. По его словам, это на 5% больше, чем до пандемии коронавируса. 

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"Стабильно растет доля полностью безналичных клиентов - которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные", - цитирует Ведяхина РИА Новости

Он заявил, что Россия входит в число лидеров по скорости роста безналичных платежей.

В сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина предположила, что к концу года доля безналичных платежей в России превысит 70%. Вклад пандемии в количество безналичных платежей составил около 3%, подсчитали в ЦБ. 

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