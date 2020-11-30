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В некоторые регионы России придут аномальные холода

09:15
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Об этом сообщили в Гидрометцентре

В течение ближайшей недели аномальные холода придут в Архангельскую, Омскую, Саратовскую и Свердловскую области, а также в Башкортостан, Татарстан и еще ряд регионов страны.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что жителей этих регионов ожидают "настоящие холода" с отклонениями от нормы на 5-10 градусов, передает ТАСС.

"Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там температуры будут минус 20-25 градусов. Это по-настоящему холод, конечно", - заявил синоптик.

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