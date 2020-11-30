В Госдуме предложили помочь россиянам перед Новым годом

Но не всем

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил ввести в преддверии Нового года адресные социальные выплаты для ряда граждан.

Парламентарий напомнил, что пандемия коронавирусной инфекции серьезно сказалась на материальном благополучии россиян.

"Очевидно и падение доходов, и рост безработицы, поэтому как председатель социального комитета я поддерживаю любые дополнительные меры социальной поддержки", - заявил Нилов.

Депутат подчеркнул, что выплаты должны быть адресными и предназначаться только тем жителям страны, которые действительно в них нуждаются. К примеру, это могут быть инвалиды, пенсионеры, а также малоимущие и многодетные семьи, передает NEWS.ru.

"Нужно поддерживать деньгами тех, кто в этом особенно нуждается, у кого нет денег на новогодние подарки для детей, на то, чтобы накрыть скромный праздничный стол. Таким семьям нужно обязательно помочь", - уверен Нилов.

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