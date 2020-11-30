В Москве произошло смертельное ДТП с фурой и легковушкой

Спасателям пришлось извлекать тело из искореженной машины

Легковой автомобиль на полной скорости врезался в припаркованный грузовик на Симферопольском шоссе в Москве.

ДТП произошло в ночь на 30 ноября. В результате аварии случился разлив топлива, пассажиры легкового автомобиля Opel Astra оказались зажаты в салоне. Один человек погиб на месте. Спасателям пришлось извлекать его тело из искореженной легковушки. Двое пострадали: один от госпитализации отказался, второго увезли в больницу.

Из-за аварии были перекрыты полосы движения, пишет РИА Новости. После устранения последствий ДТП трафик вернулся в норму. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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