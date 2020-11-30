В Москве 5073 пациента вылечились от коронавируса за сутки

С начала пандемии в столице выздоровели более 452 тысяч человек

Московский оперативный штаб сообщил новые данные о пациентах, вылечившихся от коронавируса в столице. За сутки выписались еще 5073 человека после прохождения лечения от COVID-19. Всего с начала пандемии московские врачи вылечили 452184 человека от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом. Таким образом число жертв COVID-19 в Москве увеличилось с 8828 до 8902.

"Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", - говорится в сообщении столичного штаба в Telegram-канале.

Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, напомнили о важности соблюдения домашнего режима.

Напомним, требования о самоизоляции и "удаленке" 30% работников в Москве продлены до 15 января. Также будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.

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