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Названы регионы России, где меньше всего едят фрукты и овощи

09:43
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Дефицит клетчатки плохо сказывается на здоровье

Росстат установил, в каких регионах России граждане меньше всего едят фрукты и овощи. 
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В Ненецком автономном округе всего 1,9% мужчин и 3,4% женщин потребляют как минимум 400 граммов овощей и фруктов в сутки. Такие же невысокие показатели в Чукотском автономном округе (2,1% мужчин и 3,7% женщин), Хабаровском крае (4,9% и 6%) и, например, в Республике Тыва (6,7% и 5%). 

Больше всего овощей и фруктов едят в Ингушетии (72,8% мужчин и 68,6% женщин), Адыгее (65,7% и 58,8%), Калининградской области (53,9% и 61,2%). 

По данным Росстата за прошлый год, женщины в среднем потребляют больше овощей и фруктов, чем мужчины - 27,2% против 24,2%. При анализе не учитывалось потребление картофеля, топинамбура и батата. 

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол сказала NEWS.ru, что представители северных народов не особо страдают от дефицита овощей и фруктов. Они там не растут, поэтому местные жители не привыкли к такой пище. 

"Если мы говорим о недоедании овощей и фруктов в местах обитания европейского человека, то это, безусловно, большой вред, - отметила Хорол. - Если идет витаминизация организма, то человек чувствует себя более здоровым, крепким. Это обилие клетчатки - по сути дела, идет очищение организма. И в результате в определенном смысла это оздоровление". 

По словам эксперта, овощи и фрукты хорошо влияют на работу желудочно-кишечного тракта и на кожу.  

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