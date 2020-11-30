Прославившаяся неоднозначными высказываниями Псаки вернется в Белый дом

Несколько лет назад ее заявления вызывали у россиян улыбку

Джен Псаки, ранее занимавшая пост представителя Госдепартамента США, может стать пресс-секретарем Белого дома. Об этом заявили в штабе Джо Байдена. Псаки войдет в команду по коммуникациям, состоящую исключительно из женщин.

"Считаю честью снова работать с Джо Байденом, с которым я работала при администрации Обамы—Байдена", - заявила Псаки в Twitter.

Ранее ей уже довелось отвечать за коммуникации в штабе Байдена по передаче власти, передает КоммерсантЪ.

Джен Псаки занимала пост пресс-секретаря бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы в 2012 году. В период с 2013 по 2015 год она являлась официальным представителем Госдепартамента США. В этой роли она активно комментировала конфликт на востоке Украины, благодаря чему приобрела особую известность. К примеру, Псаки заявила, что российский природный газ "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", а также угрожала послать флот США к берегам Белоруссии.

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