Трамп отреагировал на травму Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал сломанную ногу своего соперника Джо Байдена.

Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом он написал в своем Twitter, сопроводив пост видео, на котором Байден, хромая, выходит из травмпункта.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld