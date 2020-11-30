Трамп отреагировал на травму Байдена

Ранее политик сломал ногу в двух местах
Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал сломанную ногу своего соперника Джо Байдена.
Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом он написал в своем Twitter, сопроводив пост видео, на котором Байден, хромая, выходит из травмпункта.
Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020
Ранее стало известно, что Байден получил два перелома стопы во время игр с собакой. Ему диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Байдену предстоит несколько недель носить специальный ботинок.
У Байдена два немецкие овчарки – Чемпа он приобрел у заводчика 10 лет назад, а Мейджора забрал из приюта в 2018 году.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"