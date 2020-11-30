Трамп отреагировал на травму Байдена

Ранее политик сломал ногу в двух местах

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал сломанную ногу своего соперника Джо Байдена.

Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом он написал в своем Twitter, сопроводив пост видео, на котором Байден, хромая, выходит из травмпункта.

Ранее стало известно, что Байден получил два перелома стопы во время игр с собакой. Ему диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Байдену предстоит несколько недель носить специальный ботинок.

У Байдена два немецкие овчарки – Чемпа он приобрел у заводчика 10 лет назад, а Мейджора забрал из приюта в 2018 году.

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