Орбакайте нежно обратилась к Пугачевой

Ответ Примадонны не заставил себя долго ждать

Певица Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram архивную фотографию, на которой она позирует вместе с мамой - народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

"Мама, мамочка, мамуля!" - подписала Орбакайте черно-белый снимок. Он был сделан еще в те времена, когда дочь Примадонны училась в школе. Таким образом певица поздравила Пугачеву с Днем матери.

Алла Пугачева не смогла пройти мимо этого трогательного поста. "Доченька моя", - написала она в комментариях. Ее супруг - телеведущий Максим Галкин - тоже отреагировал на нежное обращение Орбакайте к матери. Он оставил под фотографией три праздничных эмодзи.

- Как трогательно, девочки, - пишут интернет-пользователи.

- Красавицы!

- Самая знаменитая Мама нашей страны.

- Вы потрясающие мамы своих прекрасных деточек.

- Шикарная фотография. Алла Борисовна прекрасная и Кристина прелесть.

В начале ноября Максим Галкин опроверг информацию о том, что Кристина Орбакайте не хотела, чтобы Алла Пугачева прибегала к услугам суррогатной матери. Певице приписали слова, которые она не говорила: "Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я".

Напомним, что Галкин и Пугачева женаты с 2011 года. Их близнецы - Гарри и Елизавета - родились в 2013 году. Орбакайте - дочь Примадонны от литовского артиста Миколаса Орбакаса.

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