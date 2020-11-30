ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Орбакайте нежно обратилась к Пугачевой

10:21
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Ответ Примадонны не заставил себя долго ждать

Певица Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram архивную фотографию, на которой она позирует вместе с мамой - народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. 

"С легким паром!" Пугачева показала селфи после бани
Галкин показал милое фото с детьми

"Мама, мамочка, мамуля!" - подписала Орбакайте черно-белый снимок. Он был сделан еще в те времена, когда дочь Примадонны училась в школе. Таким образом певица поздравила Пугачеву с Днем матери. 

Алла Пугачева не смогла пройти мимо этого трогательного поста. "Доченька моя", - написала она в комментариях. Ее супруг - телеведущий Максим Галкин - тоже отреагировал на нежное обращение Орбакайте к матери. Он оставил под фотографией три праздничных эмодзи. 

- Как трогательно, девочки, - пишут интернет-пользователи. 

- Красавицы! 

- Самая знаменитая Мама нашей страны. 

- Вы потрясающие мамы своих прекрасных деточек. 

- Шикарная фотография. Алла Борисовна прекрасная и Кристина прелесть. 

В начале ноября Максим Галкин опроверг информацию о том, что Кристина Орбакайте не хотела, чтобы Алла Пугачева прибегала к услугам суррогатной матери. Певице приписали слова, которые она не говорила: "Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я".

Напомним, что Галкин и Пугачева женаты с 2011 года. Их близнецы - Гарри и Елизавета - родились в 2013 году. Орбакайте - дочь Примадонны от литовского артиста Миколаса Орбакаса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кристина Орбакайте и Алла ПУгачева
Кристина Орбакайте и Алла ПУгачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.