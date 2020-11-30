В Росстате придумали новый способ подсчета инфляции

Он может повысить доверие людей к статистике

В новом 2021 году в России изменится методика расчета инфляции, заявили в Росстате. В настоящее время данные собирают сотрудники ведомства вручную, отметил замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григорий Остапенко.

С начала нового года данные будут собираться при помощи контрольно-кассовой техники. Однако перед запуском новой методики придется внести изменения в статью Налогового кодекса о "Налоговой тайне", чтобы ФНС имела право передавать в Росстат первичные данные транзакций.

Отмечается, что информация о ценах будет делиться по следующим параметрам: "регион", "городской округ", "товарная группа", "наименование товара", "стоимость". Также будут сформированы актуальные региональные потребительские корзины, что даст более полное представление о структуре потребления в том или ином регионе.

Предполагается, что новый подход к расчету инфляции повысит доверие россиян к официальной статистике, передает РБК.

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