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Мадуро опубликовал свой номер в Telegram и WhatsApp

10:15
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Президент Венесуэлы собирается бороться за правду с помощью мессенджеров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поделился своим телефонным номером, по которому с ним можно связаться в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

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"Я включаюсь с сегодняшнего дня в борьбу за правду о Венесуэле через WhatsApp и Telegram. Мой номер 04262168871, включайте меня в свои группы", - написал Мадуро в Twitter.

В январе 2019 года в Каракасе произошла попытка мятежа. Бывший глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо назвал себя временным президентом страны. Его поддержали США, Канада и другие страны, однако Мадуро удалось сохранить власть.

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