Мадуро опубликовал свой номер в Telegram и WhatsApp

Президент Венесуэлы собирается бороться за правду с помощью мессенджеров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поделился своим телефонным номером, по которому с ним можно связаться в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

"Я включаюсь с сегодняшнего дня в борьбу за правду о Венесуэле через WhatsApp и Telegram. Мой номер 04262168871, включайте меня в свои группы", - написал Мадуро в Twitter.

В январе 2019 года в Каракасе произошла попытка мятежа. Бывший глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо назвал себя временным президентом страны. Его поддержали США, Канада и другие страны, однако Мадуро удалось сохранить власть.

¡Ajá Venezuela! Me incorporo a la batalla de ideas en WhatsApp y Telegram con el número #04262168871. Súmenme a todos sus grupos y vamos juntos a la batalla por la defensa de la verdad de Venezuela. pic.twitter.com/vCZcrOdRHb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 29, 2020

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