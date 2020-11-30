ФСБ задержала двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба

Они участвовали в убийстве 15 российских военных в 1999 году

Сотрудники ФСБ, СК и Росгвардии задержали двух пособников бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на российских военных 21 год назад.

Это уроженцы Чеченской Республики Идалов Асланбек и Идалов Саламбек. Как данным спецслужбы, 4 октября 1999 года боевики атаковали военнослужащих Минобороны России у станицы Червленная (Чечня). В бою погибли 15 солдат, еще 28 получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по статьям: "Бандитизм", "Вооруженный мятеж", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Идаловы арестованы.

"Проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом <…> принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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