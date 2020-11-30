ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба

10:33
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Они участвовали в убийстве 15 российских военных в 1999 году

Сотрудники ФСБ, СК и Росгвардии задержали двух пособников бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на российских военных 21 год назад.  

Это уроженцы Чеченской Республики Идалов Асланбек и Идалов Саламбек. Как данным спецслужбы, 4 октября 1999 года боевики атаковали военнослужащих Минобороны России у станицы Червленная (Чечня). В бою погибли 15 солдат, еще 28 получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по статьям: "Бандитизм", "Вооруженный мятеж", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Идаловы арестованы.

"Проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом <…> принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.