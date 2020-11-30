Это не коронавирус: в США выбрали слово 2020 года

Его искали в интернете чаще всего

Американский толковый словарь Мерриама-Вебстера выбрал слово 2020 года.

Им стала "пандемия". Его выбрали исходя из "статистического анализа слов и интернет-поиска". Первый всплеск поисковых запросов произошел 3 февраля 2020 года – тогда из больницы в Сиэттле выписали первого американца, переболевшего коронавирусом.

"11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус пандемией, просмотры увеличились на 115 806%", - говорится в сообщении, размещенном на сайте словаря.

В 2019-м словом года стали "они", в 2018 –"справедливость", в 2017 – "феминизм".

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 62 739 306 человек, умерли 1 459 318.

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