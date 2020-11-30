ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Это не коронавирус: в США выбрали слово 2020 года

10:44
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Его искали в интернете чаще всего

Американский толковый словарь Мерриама-Вебстера выбрал слово 2020 года.

Им стала "пандемия". Его выбрали исходя из "статистического анализа слов и интернет-поиска". Первый всплеск поисковых запросов произошел 3 февраля 2020 года – тогда из больницы в Сиэттле выписали первого американца, переболевшего коронавирусом.

"11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус пандемией, просмотры увеличились на 115 806%", - говорится в сообщении, размещенном на сайте словаря.

В 2019-м словом года стали "они", в 2018 –"справедливость", в 2017 – "феминизм".

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 62 739 306 человек, умерли 1 459 318.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.