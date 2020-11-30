Момент взрыва в многоэтажке во Всеволожске попал на видео

Десятки жильцов провели ночь в пункте временного размещения

Взрыв газа, а затем пожар произошли в многоэтажном жилом доме во Всеволожске в Ленинградской области. Повреждены несколько квартир. Десятки человек провели ночь в пункте временного размещения. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Она устанавливает причины произошедшего. Также специалистам предстоит провести комплексную экспертизу здания.

На тротуаре перед домом до сих пор валяются обломки - по радиусу их разброса, сейчас, при дневном свете, можно оценить масштаб взрыва. Он был такой силы, что ударная волна сработала на обе стороны дома. Такая же картина и во дворе.

Взрыв в квартире на 12 этаже прогремел накануне около 10 вечера. Момент хлопка попал на камеры видеонаблюдения. Прохожие увидели яркую вспышку, затем на припаркованные автомобили посыпались выбитые рамы, стекла и штукатурка.

"По прибытию было обнаружено, что на 12 этаже в однокомнатной квартире происходит горение на площади 10 квадратных метров, разрушены межкомнатные перегородки и перекрытия вышележащего этажа. И межквартирные перегородки", - заявил начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека.

Волна повредила потолки и несущие стены в квартирах с 10 по 12 этажи. Всю ночь на месте происшествия работали экстренные службы, жильцов дома эвакуировали. Одному ребенку потребовалась медицинская помощь.

Пока специалисты обследовали конструкции дома, людей временно разместили в ближайшей школе. Около трех часов ночи в квартиры разрешили вернуться жильцам подъезда до 9 этажа включительно. Три квартиры на 10 этаже, под местом взрыва, признаны небезопасными, их жителей разместили в гостиницах. Сам дом будет детально обследоваться.

"Учитывая повреждения, которые нанесены дому, необходимо выполнить комплексные обследования всех несущих конструкций, которые были задеты во время происшествия. А также конструкции вышележащего технического этажа и нижестоящих этажей. Выполнены должны быть мероприятия по демонтажу. Те конструкции, которые имеют повреждения, будут признаны аварийными", - заявил председатель комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Денис Горбунов.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 УК России "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". Специалисты называют основную версию причины взрыва - неисправность газового баллона. По словам соседей, в квартире монтировали натяжные потолки, и рабочие пользовались газовым баллоном для нагревания материала. Эта студия сдавалась в аренду, в ней проживала девушка, в момент взрыва ее не было.

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Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Всеволожск.

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