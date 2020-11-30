В России выявили 26338 новых случаев коронавируса

Скончались 368 человек

За последние сутки коронавирусом в России заболели еще 26338 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

В Москве COVID-19 подтвержден еще у 6511 человек, в Подмосковье выявлено 1064 новых случая.

Выздоровели за сутки 17247 человек, в том числе в Москве - 5073. Скончались 368 заболевших, из них 74 - в столице.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заболели 2295654 человека. Выздоровели 39895 заболевших. Скончались 1778704 человека.

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