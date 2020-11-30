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Северная Корея показала редкие кадры борьбы с COVID-19 в стране

12:32
  • понедельник
  • 30 ноября 2020

Официально в КНДР нет ни одного инфицированного

В Хельсинки, чтобы остановить распространение коронавируса, решили закрыть музеи. Мера вступает в силу сегодня и будет действовать минимум три недели. В столице Финляндии не работает зоопарк, запрещено собираться группами более десяти человек и отменены спортивные соревнования, передает "ТВ Центр".

В Сербии эта неделя станет самой тяжёлой за всё время пандемии, заявил президент Александр Вучич. Накануне в стране был побит очередной антирекорд по числу заболевших за сутки. Учеников младших и средних классов перевели на удалёнку до 18 января.

Меры санитарного контроля усиливает даже Северная Корея, где официально нет ни одного инфицированного. Редкие кадры распространило государственное информагентство. Так проходит дезинфекция в Министерстве лёгкой промышленности. Всего в мире выявлено 62 миллиона 750 тысяч больных COVID-19.

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